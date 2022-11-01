Китай показал новейший БПЛА, который может нести более 2 тонн ракет

прочтения: 4896
07.11.2022 14:30

Китай продемонстрировал новейший военный беспилотный летательный аппарат, получивший название Wing Loong-3.

Об этом пишет NHK.

Впервые дрон продемонстрировали в преддверии открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны.

Дальность действия БПЛА составляет более 10 тысяч километров. Как отмечают китайские СМИ, аппарат можно использовать для разведки и боевых операций, поскольку он способен нести более 2 тонн ракет.

Издание отмечает, что Китай, вероятно, демонстрирует США масштабы своих военных операций в условиях напряженности, образовавшейся вокруг Тайваня.

Напомним, Китай не откажется от права на применение силы в тайваньском вопросе, но будет стремиться решить его мирно.

Фотофакт