Япония модернизирует свою ПВО для борьбы с гиперзвуковым оружием Китая и россии

Правительство Японии планирует адаптировать свои существующие управляемые ракеты «земля-воздух» для перехвата гиперзвукового оружия, которое, как считают, разрабатывается Китаем и рф.

Об этом сообщает Kyodo News, передает Укринформ.

Японское правительство нацелено начать массовое производство реконструированных управляемых ракет средней дальности Type-03 до 2029 финансового года.

По словам высокопоставленного чиновника Сил самообороны, Японии с ее нынешними возможностями противоракетной обороны трудно перехватить гиперзвуковое оружие, разработанное для полета по непредсказуемым траекториям со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Сейчас эсминцы Морских сил самообороны Японии Aegis, оснащенные перехватчиками Standard Missile-3, должны поражать приближающиеся ракеты во внешней атмосфере. Если не удастся перехватить их, наземные перехватчики Patriot Advanced Capability-3 Воздушных сил самообороны противостоят атаке на нижнем уровне.

Ракеты Type-03 были приняты на вооружение сил самообороны Японии в 2003 году для перехвата самолетов. Эти ракеты были впервые переработаны в 2017 году для борьбы с крылатыми ракетами, летящими на низких высотах с большой скоростью. Планируется, что в ходе новой модернизации будут улучшены возможности ракет Type-03 по прогнозированию траектории полета гиперзвукового оружия, а также его обнаружение и отслеживание с помощью радаров.