рф продает уголь со скидками в Китай, Турцию и Индию, - СМИ

Жесткий запрет Европейского Союза на импорт российского угля, вступивший в силу 10 августа, привел к тому, что грузы с подсанкционным углем перенаправляются в Турцию, Индию, Китай и страны Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что партии российского угля продаются с большой скидкой по сравнению с углем аналогичной марки из других стран.

Отмечается, что в сентябре Турция импортировала энергетический уголь из рф за 199 долларов за тонну. Это на 23% дешевле, чем уголь аналогичного качества из Колумбии, следующего крупнейшего поставщика.