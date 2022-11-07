Турция предлагает продлить на год «зерновое соглашение» о морском экспорте из Украины

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продолжить действие Черноморской зерновой инициативы (зернового соглашения) еще на год – до ноября 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN Turk.

- Мы сказали, что конфликт в отдельности, гуманитарные условия в отдельности. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год, – сказал Акар в понедельник.

Ранее в кремле заявили, что несмотря на возвращение России в "зерновое соглашение" решение о том, будет ли оно продлено в ноябре, еще не принято.