В Иране начались внутренние споры из-за продажи рф дронов-камикадзе

В Иране начались внутренние споры из-за решения поставлять дроны России, которые она использует в войне с Украиной. Против этого уже публично выступили несколько влиятельных людей.

Об этом пишет " Бабель " со ссылкой на The Guardian.

В частности, редактор иранской газеты Jomhouri Eslami Масих Мохаджери заявил, что Иран должен на официальном уровне посоветовать России соблюдать международное право, запретить России использовать иранские беспилотники, если они были поставлены до начала войны и поддерживать более тесные отношения с Украиной. Его заявления широко растиражировались другими иранскими газетами.

Он также обратился и к министру иностранных дел Ирану Хосейну Амирабдоллахиану с вопросом, почему там сразу не запретили использовать иранские дроны, и почему там не прилагают усилий для того, чтобы стать посредниками между Украиной и РФ. Мохаджери подчеркнул, что Иран мог бы быть посредником, не повредив своим отношениям с Россией.

Бывший посол Ирана в России Нематолла Изади предположил, что между МИД и военными не было уместной коммуникации и поэтому во внешнеполитическом ведомстве ничего не знали о поставке дронов. По его мнению, иранские власти считали выгодной продажу дронов, но «кажется, подверглись обманной операции россии, которая, по моему мнению, совсем не служит нашим национальным интересам».