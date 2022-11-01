Гендиректор ГП «Антонов» заявил, что Украина начала строить второй экземпляр самолета «Мрія»

Генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что Украина приступила к строительству второго самолета Ан-225 "Мрія" вместо того, который был уничтожен россиянами во время боевых действий в Гостомеле.

Об этом пишет “Лига.net” со ссылкой на Bild.

- Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета, - рассказал Гаврилов.

По его словам, вторая “Мрія” готова уже на 30%. Стоимость строительства оценивается в 500 миллионов евро. Собрать деньги поможет международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания “Антонов”, и куда часто летал Ан-225.

Напомним, крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 “Мрія” был уничтожен при попытке рф захватить Киев. Его остатки сейчас находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома в Гостомеле. В ангарах “Антонова” также находился частично построенный второй экземпляр Ан-225.

В 2020 году тогдашний глава концерна “Укроборонпром” Игорь Фоменко заявлял, что второй экземпляр “Мрії” достроить возможно, но его нужно будет полностью перепроектировать.