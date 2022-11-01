Зеленский примет участие в саммите G20, вероятно в онлайн-формате, – ОП

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится на Бали в Индонезии, но, скорее всего, в онлайн-формате.

Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров в комментарии « Общественному ».

По словам Никифорова, скорее всего речь пойдет об онлайн-формате.

– В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу, – заявил спикер Главы государства.

При этом Никифоров уточнил, что Зеленский будет точно участвовать в саммите, но вероятнее всего это будет онлайн-формат.

Следует добавить, что свое участие в саммите подтвердили руководители 17 государств, среди которых президент США Джозеф Байден и генсек ЦК Компартии КНР Си Цзиньпин. В свою очередь, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что испытывает «сильное ощущение», что президент россии владимир путин не примет участие в саммите G20 на Бали.

Также Видодо сказал, что путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил участия в саммите на Бали и, «если это будет возможно», присоединится к нему.

– Но если нет… возможно, он попросит сделать это виртуально, – сказал Джоко Видодо журналистам во время визита на Бали.

Напомним, Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не будет участвовать в саммите Большой Двадцатки на Бали, если там будет президент россии путин.