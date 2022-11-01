«Москиты против москалей»: Резников потролил Небензю из-за его заявления о выращивании в Украине боевых комаров

Министр обороны Украины Алексей Резников посмеялся над постоянным представителем россии при ООН Василием Небензеем, который недавно заявил, что Украина может распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

Соответствующий пост Резников разместил в Twitter.

«В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тыс. комаров. Проект имеет рабочее название « Москиты против москалей», – написал Резников.

Как известно, 28 октября постоянный представитель россии в ООН Василий Небензя заявил, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут «распространять комаров, зараженных опасными вирусами».

Напомним, 3 ноября, Совет Безопасности ООН большинством голосов отверг предложенную россией резолюцию по созданию комиссии по расследованию того, что Москва называет «деятельностью биолабораторий США в Украине».

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это мероприятие «колоссальной тратой времени» и описала утверждение россии как «чистой воды выдумки, выдвинутые без всяких доказательств».

А представитель Албании в ООН Ферит Ходжа подверг критике россию за то, что она загружает Совет Безопасности своими пропагандистскими заявлениями, ни одно из которых не является правдивым.