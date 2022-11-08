Грузинский политик рассказал о планах стран построить новый Шелковый путь в обход россии

Кремль хочет вернуть Грузию в Советский Союз, но это уже невозможно, поскольку украинский героизм закончил идею СССР. Многие страны бывшего Советского Союза строят новые планы дальнейшего сотрудничества.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил член Парламента Грузии Георгий Вашадзе.

По его словам, у россии ежедневно разгораются отношения с Казахстаном.

«Потому что Казахстан хочет свою нефть экспортировать альтернативными путями, не обязательно через россию, а прямо доставлять нефть и газ в Европу», - отметил Вашадзе.

Он рассказал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Грузию и предложил грузинскому правительству практически новые геополитические проекты.

«Грузия, несмотря на то, что такая маленькая страна, это единственный альтернативный путь российского коридора не только энергоносителей, но и товарооборота, который был между Азией и Европой. И фактически этот новый Шелковый путь будет проходить через Каспийское море, Азербайджан, Грузию Черное море, Украину, Европейский Союз или Турция — Европейский Союз. Вот это будет новая геополитика, которая будет обходить всю российскую территорию», – объяснил член Парламента.

Вашадзе отметил, что россия хочет закрыть этот альтернативный путь, но его поддерживает Турция, которая сейчас тесно сотрудничает с Туркменистаном. Этот же коридор, по его словам, хочет использовать Казахстан.