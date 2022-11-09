Зеленского отметили американской «Медалью Свободы» – $100 тысяч премии он передаст на восстановление центра ветеранов в Бородянке

Президент Украины Владимир Зеленский получил премию «Медаль Свободы», которую ежегодно присуждает Национальный конституционный центр США.

Зеленский выразил благодарность по этому поводу в видеообращении, опубликованном в YouTube Офиса президента Украины 8 ноября.

Церемония прошла в Соединенных Штатах. Глава государства на фоне промежуточных выборов в Конгресс США призвал американцев сохранять единство.

— Это большая честь – быть отмеченным «Медалью Свободы», которую во время своего визита в Киев передали мне господа сенаторы Крис Кунс и Роб Портман. Эта награда действительно отражает, как и за что сражается украинский народ. «Свобода» – это главное слово для нас. То, что объединяет всех украинцев, – сказал Зеленский. – Спасибо за поддержку – президенту [США Джо] Байдену, обеим партиям Конгресса и каждому американцу! Знайте, что вы поддерживаете не просто государство или лидера, а миллионы людей, которые так же, как и вы, ценят свободу, - заявил он.