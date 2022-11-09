Данилов возмутился, что пока в НАТО спорят, оказывать ли Украине дополнительную поддержку, ВСУ защищает их границы

Украина понесет огромные военные и гражданские потери, защищая восточную границу НАТО в то время, как члены Альянса обсуждают, нужно ли оказывать нашей стране дополнительную помощь.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью The Globe and Mail .

«Если кто в какой-то столице размышляет, стоит ли нам получать дополнительную военную поддержку или нет, я хотел бы подчеркнуть, что именно в этот момент современные фашисты путина убивают наших граждан. Военных, гражданских и, что самое ужасное, убивают наших детей. Не все в мире воспринимают это достаточно серьезно», – сказал он.

При этом Данилов отказался назвать конкретные страны, сомневающиеся в необходимости предоставления Украине дополнительной поддержки. Он также не назвал конкретного вооружения, которого не хватает Вооруженным силам Украины.

«Нам нужны все типы оружия», - сказал он.