Умер украинский экс-нардеп Юрий Кармазин

На 66-м году жизни скончался известный украинский политик Юрий Кармазин.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кармазин был народным депутатом Верховной Рады ІІ, ІІІ, IV и VI созывов. В разные годы входил во фракции "Громада", "Солидарность", "Наша Украина", "Наша Украина – Народная самооборона".

Уроженец Черкасской области Кармазин долгое время работал в Одессе. В частности, был прокурором Приморского района города. Позже работал судьей Одесского областного суда. Был советником Президента Украины (2007 год), имел звание заслуженного юриста Украины.