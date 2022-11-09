Министр иностранных дел Ирландии выступает за скорейшее вступление Украины в ЕС

«То, что мотивирует многих украинцев – это мечта о другом будущем. Такое будущее, которое мы имеем сегодня в ЕС, с точки зрения мира, стабильности, процветания, демократии и всего, что из этого следует», - сказал Ковени.

По его словам, кроме Украины, другие страны также должны извлечь выгоду от расширения. Речь идет о Молдове и Грузии. Ковени подчеркнул, что должны быть обязательные стандарты, которым должны соответствовать страны-кандидаты.

«Мы тоже должны отмечать прогресс, когда он происходит. Но прежде всего страна, которая сейчас буквально борется за свое выживание против военной сверхдержавы, должна иметь возможность надеяться на полноправное членство в ЕС, а не на какое-либо частичное членство или соглашение о соседстве», - добавил министр.

Напомним, в 11 странах НАТО поддержало и членство Украины в Альянсе.