США назначили уполномоченного по «энергетической» помощи Украине – им стал экс-посол Пайетт

Госдепартамент США назначил помощника госсекретаря и посла в Украине в 2013-2016 годах Джеффри Пайетта координатором по оказанию помощи в восстановлении украинской энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.

Об этом сообщил на брифинге представитель ведомства Нед Прайс, пишет Лига.net.

– Пайетт возглавит усилия от имени правительства США, тесно координируя свои действия с департаментами и агентствами, а также с нашими международными партнерами, – уточнил Прайс.

На начальном этапе Пайетт будет координировать работу по определению текущих потребностей по восстановлению и ремонту энергообъектов. Также помощь США будет направлена на укрепление устойчивости украинской энергетической инфраструктуры.

США намерены координировать помощь со странами G7 и другими партнерами для оптимизации поставок необходимого оборудования. В Госдепе напомнили, что в начале ноября страны G7 создали координационный механизм для помощи Украине в ремонте, восстановлении и защите критически важной энергетической и водной инфраструктуры. Уже 13 декабря в Париже состоится международная конференция по поддержанию устойчивости Украины. Соединенные Штаты будут активно участвовать в этой встрече, добавили в Госдепе.