СБУ проверяет судей Верховного суда на гражданство рф – у главы ВС Князева его нет

СБУ проверяет всех судей Верховного суда на наличие российского гражданства. Проверку инициировал Верховный суд (ВС).

Об этом сообщили в Facebook ВС.

“На прошлой неделе ВС получил первый ответ, касающийся председателя Верховного суда. В письме СБУ, в частности, указано, что «в результате проведенной проверки, информации, свидетельствующей о наличии у Всеволода Князева гражданства рф, не выявлено», - говорится в сообщении.

Напомним, что николаевец Князев ранее работал судьей и главой Николаевского окружного административного суда.

Проверку в Верховном суде устроили после того, как у заместителя председателя ВС и председателя Кассационного хозяйственного суда в его составе Богдана Львова нашли российское гражданство. СБУ подтвердила, что Богдан Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина россии вместо паспорта, выданного ему в 1999 году. Также у него есть квартира на Ленинградском шоссе в москве, которая не указана в декларации. Верховный суд не сумел уволить Львова, но вывел его за штат.