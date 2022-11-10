Япония и США начали масштабные совместные военные учения

США и Япония 10 ноября начали масштабные военные учения на японских юго-западных островах и вокруг них. Целью которых является усиление оперативного потенциала в этих районах, учитывая активизацию военной деятельности Китая.

Обучение под названием Keen Sword будет продолжаться до 19 ноября. По данным японского Минобороны, в них примут участие около 26 тысяч военнослужащих Сухопутных, Морских и Воздушных сил самообороны Японии и около 10 000 американских солдат, в том числе из Космических сил.

«Обучения, моделирующие защиту отдаленных островов, будут сосредоточены на острове Токуносима в юго-западной префектуре Кагосима, где будут размещены японские и американские вертолеты Osprey», - цитирует издание министерство.

Кроме того, четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании также присоединятся к учениям, которые, как правило, проводятся раз в два года.

Вместе с тем , в Ид Японии и США примут участие около 20 и 10 судов и около 250 и 120 самолетов соответственно.

«Маневры направлены на повышение операционного потенциала военных. Учения будут включать реагирование на баллистические ракеты, а также операции в новых сферах защиты, таких как космос и киберпространство», - отметили в Минобороны Японии.

Ранее сообщалось, что Япония модернизирует свою ПВО для борьбы с гиперзвуковым оружием Китая и россии.