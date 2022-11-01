В Иране заявили, что разработали первую гиперзвуковую баллистическую ракету, способную обходить новейшие ПВО

По словам командующего КСИР Амир-Али Гаджизаде, иранские ракеты якобы способны обходить новейшие системы противовоздушной обороны.

При этом, не раскрывая подробностей, он заявил, что максимальная скорость гиперзвуковой ракеты составляет 5 махов (около 6 тысяч километров в час).

Заявление командующего КСИР было сделано на фоне недавно появившейся информации о передаче Ираном баллистических ракет малой дальности российской армии.

Напомним, по информации западных СМИ, уже к концу года Иран планирует передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Также в Украине, по информации ГУР Минобороны, уже идет новая партия из несолидных сотен дронов-камикадзе.

В конце ноября Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у Израиля есть доказательства использования иранских беспилотников в Украине и он передаст их США.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.

В МИД Украины пообещали Ирану масштабные последствия после того, как в Тегеране подтвердили передачу дронов-камикадзе россии.