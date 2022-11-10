«Наступление ВСУ продолжается»: В Генштабе ВСУ прокомментировали заявление россии о выводе войск из Херсона

Генеральный штаб ВСУ не опровергает и не подтверждает вывод российских оккупационных войск из Херсона: наступление ВСУ продолжается.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября.

- Так же, как враг выходил из Киева, Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий. Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения противника, нарушили систему управления войсками. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству. Но сейчас мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о так называемом выводе российских войск из Херсона. Мы продолжаем ведение наступательной операции по своему плану. Ожидайте официального сообщения Генерального штаба о ведении боевых действий ВСУ, - заявил Громов.

Напомним, 9 ноября министр обороны рф Сергей Шойгу после доклада командующего русскими оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина отдал приказ о передислокации армии россии на левый берег Днепра из Херсона.

В то же время советник Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не видит признаков того, что россия покидает Херсон без боя.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что освобождение оккупированных территорий будет без лишнего риска, чтобы потери были минимальными .