Европарламент одобрил соглашение об упрощении автоперевозок между ЕС и Украиной

Европейский парламент одобрил соглашения ЕС с Украиной и Молдовой об упрощении трансграничных перевозок товаров. Два новых соглашения ЕС по автомобильным перевозкам являются частью реакции ЕС на сбои в транспортном секторе, вызванные вторжением россии в Украину.

Об этом сообщается на сайте парламента .

Соглашения временно облегчают грузовые автомобильные перевозки, что позволяет украинским, молдавским и европейским перевозчикам работать без необходимости получения соответствующих разрешений.

Кроме того, соглашение между ЕС и Украиной позволит украинским водителям продолжать использовать свои существующие украинские водительские права и сертификаты профессиональной компетентности для вождения в ЕС без необходимости международного водительского удостоверения.

Как отмечается в сообщении, поскольку воздушное пространство Украины закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт строго ограничен, Украине необходимо найти альтернативные автомобильные маршруты для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров.

Аналогично страдает Молдова, нуждающаяся в альтернативных транзитных маршрутах через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию.

Оба соглашения временно действуют с 29 июня 2022 года. После того, как парламент дал зеленый свет, соглашения теперь также нуждаются в официальном утверждении Советом ЕС.

Напомним, Украина получила дополнительные квоты на международные автоперевозки в 2023 году.