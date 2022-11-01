В эфире телемарафона «Єдині новини» российский оппозиционер послал на х** американца

В эфире украинского телемарафона «Єдині новини» российский оппозиционер Андрей Пионтковский послал на три буквы американского офицера.

Об этом пишет "Детектор медиа".

Капитан вооруженных сил США в отставке Гарри Таббах назвал российского политолога Пионтковского несколько раз полковником. И тут Пионтковский не выдержал и выкрикнул:

- Какого х** ты меня называешь полковником?!

Не понятно, ошибся ли Таббах или пытался обвинить Пионтковского в принадлежности к спецслужбам. Пионтковский по профессии не является военным, он ученый, из-за своей оппозиции к путину он был вынужден покинуть рф.