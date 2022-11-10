«Укроборонпром» совместно с Минобороны Чехии создают оборонный кластер

Госконцерн «Укроборонпром» и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Минобороны Чехии подписали соглашение о создании совместного оборонного кластера.

Соглашение подписали 9 ноября, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Кластер создается в соответствии с достигнутыми на прошлой неделе договоренностями между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Чехии Петром Фиалой, объясняют в концерне.

Создание оборонного кластера предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

Для реализации этих планов будут привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международных финансовых доноров.

«Чешская Республика станет надежным промышленным тылом для украинской обороны и всего оборонно-промышленного комплекса», - заявил заместитель министра обороны Чехии Томаш Копечный.

Напомним, «Укроборонпром» наладил производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм.