Украина и Румыния решили проблему заторов судов на Дунае

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины в Facebook.

В частности, Украина более чем вдвое увеличила количество лоцманов — с 16 до 40. Также достигнута договоренность о модернизации инфраструктуры Сулинского канала и переход водной артерии в режим работы 24/7.

«Мы с румынскими коллегами понимаем проблему с выходом и очередью на Чатале. В этом наработали дорожную карту совместных действий. Поэтому уже в ближайшее время ожидаем значительного эффекта и отсутствия очередей на выход. Синергия портовой власти двух стран, прозрачные и понятные инструменты на рынке и открытость формирования очереди на судозаходы уже дают свои плоды. Мы видим приход на рынок крупных мировых операторов. В частности, и открытие новых контейнерных терминалов», — отметил глава Администрации морских портов Украины Алексей Востриков.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что возле дельты Дуная образовалась пробка из 130 судов, загруженных украинским зерном