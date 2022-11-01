У путина отказались комментировать побег российской армии с правого берега Днепра

Пресс-секретарь владимира путина Дмитрий Песков отказался комментировать отход российских войск из Херсона на левый берег Днепра.

В комментарии росСМИ он заявил, что решение об отходе принимало минобороны рф.

- Было решение министра обороны, поэтому я прошу обращаться в министерство обороны, мне нечего сказать по этой теме, - сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского диктатора отрицательно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона. И добавил, что «Херсонская область остается субъектом РФ, в этом статусе никаких изменений нет».

Также он высказался и относительно переговоров. По его словам, достичь целей специальной военной операции можно путем переговоров, «но в силу позиции Киева они невозможны».