Украина на границе с Беларусью строит бетонную стену с колючей проволокой

На Севере Украины строят стену на границе с Беларусью.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

“Ров, насыпь, железобетонный забор с колючей проволокой – это инженерные заграждения, которые строят на Волыни. Таким образом уже обустроено около 3 км границы, работы продолжаются. Это еще не все, но подробностей раскрывать не будем. Также работы ведутся и в Ровенской, и Житомирской областях. Строят фортификационные сооружения и обустраивают границу также и в регионах, граничащих с территорией россии”, - рассказал Тимошенко.

По его словам, пограничники 24/7 отслеживают ситуацию, располагают всем необходимым оборудованием для того, чтобы увидеть врага далеко в тылу. Над обустройством границы системно работают областные власти и местный бизнес.