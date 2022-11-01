Глава ОВА Ким провел выездное совещание в освобожденной Снигиревке

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что провел выездное совещание по ситуации на деоккупированных территориях Николаевщины.

Об этом он написал в Telegram и опубликовал фото из поездки.

По словам Кима, вместе с представителями всех силовых структур он посетил недавно деоккупированную Снегиревку, где провели совещание по возобновлению жизнедеятельности на освобожденных территориях области.

«В частности, к совещанию присоединилось руководство Управления СБУ в Николаевской области, Николаевской областной прокуратуры, ГУ Национальной полиции в Николаевской области, Управление патрульной полиции в Николаевской области, ГУ ГСЧС в Николаевской области, Территориального управления ГБР в Николаеве, Николаевского зонального отдела ВСП и начальник Баштанской РВА Владислав Дмитриев. Также приняли участие представители Национальной гвардии, военные, будущий начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта и моя советница Ольга Малярчук», - сообщил Ким.

В ходе встречи, добавил глава ОВА, обсудили все вопросы, связанные с полноценным восстановлением жизнедеятельности Снигиревской и двух ближних общин. Также определились со стабилизационными мерами.