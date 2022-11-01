Глава ОВА Ким провел выездное совещание в освобожденной Снигиревке

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что провел выездное совещание по ситуации на деоккупированных территориях Николаевщины.
Об этом он написал в Telegram и опубликовал фото из поездки.
По словам Кима, вместе с представителями всех силовых структур он посетил недавно деоккупированную Снегиревку, где провели совещание по возобновлению жизнедеятельности на освобожденных территориях области.
«В частности, к совещанию присоединилось руководство Управления СБУ в Николаевской области, Николаевской областной прокуратуры, ГУ Национальной полиции в Николаевской области, Управление патрульной полиции в Николаевской области, ГУ ГСЧС в Николаевской области, Территориального управления ГБР в Николаеве, Николаевского зонального отдела ВСП и начальник Баштанской РВА Владислав Дмитриев. Также приняли участие представители Национальной гвардии, военные, будущий начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта и моя советница Ольга Малярчук», - сообщил Ким.
В ходе встречи, добавил глава ОВА, обсудили все вопросы, связанные с полноценным восстановлением жизнедеятельности Снигиревской и двух ближних общин. Также определились со стабилизационными мерами.
«Уже сейчас работаем над обеспечением освобожденных общин электроснабжением и связью и возобновлением телесигнала. Завтра ожидается пополнение складов гуманитарной помощью для населения. Кроме того, сегодня осмотрел повреждения в Снигиревке, нанесенные российскими военными, и посетил местную больницу. Работники учреждения предоставляли медицинские услуги населению даже когда община была оккупирована. Поэтому для дальнейшей работы больницы был решен вопрос обеспечения медицинским персоналом, оборудованием и лекарствами. Несмотря на то, что соответствующие службы уже приступили к разминированию освобожденных территорий, предостерегаю местных жителей быть осторожнее», - резюмировал глава Николаевской ОВА.