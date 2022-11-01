Из-за присутствия россии лидеры G20 откажутся от «семейного фото» на саммите в Индонезии

Мировые лидеры не примут участие в официальном «семейном фото» во время встречи на саммите G20 на Бали на следующей неделе из-за общего дискомфорта в связи с присутствием россии на саммите.

Об этом пишет The Guardian.

Мировые лидеры традиционно стоят вместе для фотографирования в начале саммитов, что является источником интересной динамики, когда лидеры общаются и приветствуют друг друга на публике.

Но на саммите в Индонезии, который начнется в следующий вторник, фотографий не будет, несмотря на то, что президент россии владимир путин заявил, что не будет на нем присутствовать.

Зато будет присутствовать глава МИД сергей лавров. Он устроил драматические сцены на предыдущих саммитах, оставив встречу министров иностранных дел после того, как заявил своим коллегам, что вторжение россии в Украину не является причиной глобального голодного кризиса и что санкции, направленные на изоляцию россии, равносильны объявлению войны.

Напомним, ранее спикер Президента Украины Сергей Никифоров сообщал, что Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20, который состоится на Бали в Индонезии, но, скорее всего, в онлайн-формате.