Военную администрацию в Снигиревке возглавит депутат облсовета Кухта – Ким

Иван Кухта Начальником Снигиревской городской военной администрации станет Иван Кухта.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщая о выездном совещании в деоккупированном городе, в котором также принимал участие Кухта.

Иван Кухта – действующий депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа».

В прошлом созыве облсовета он являлся первым заместителем председателя органа самоуправления. В 2018 году он вышел из состава фракции БПП, а впоследствии был уволен с должности первого заместителя председателя облсовета.

Кухта и до войны был связан со Снигиревкой, являясь директором местного предприятия «КИВ-Транс».

В декларации за 2020 год Кухта указал 10 земельных участков, из которых 8 в Снигиревке владеет он, а жена имеет еще один в Рыбаковке, а другой, в Баштанке, она делит с Юрием Чичковым. Также Кухта отметил, что квартиру в Николаеве, владелицей которой является жена, и офис, который жена депутата делит с Юрием Чичковым.

В разделе движимого имущества Кухта указал три легковых автомобиля - Volkswagen Transporter 2006 года выпуска, Skoda Superb (оценил в 106 тысяч 225 гривен), Peugeot 5008 2013 года выпуска (оценил в 258 тысяч 580 гривен), автобус Mercedes Benz 6 полуприцеп Benalu T 34C 1991 года выпуска (38 тысяч 375 гривен) и легковой автомобиль Opel Insignia 2013 года выпуска (166 тысяч 395 гривен), которым владеет жена.

В разделе корпоративных прав Кухта указал ООО «КИВ-Транс». Фирмой владеет супруга.

В разделе доходов за 2020 год депутат отметил зарплату от ООО «КИВ-Транс» – 59 тысяч 100 гривен, доход от предоставления имущества в аренду – 19 тысяч 710 гривен. Его жена задекларировала зарплату от Олега Власова – 53 тысячи 198 гривен, в целом доход в размере 9 тысяч 950 гривен, доход от предпринимательской деятельности – 12 тысяч 920 гривен и 7 тысяч гривен соцпомощи.

В разделе денежных активов Кухта указал 110 тысяч долларов и 250 тысяч гривен наличными.