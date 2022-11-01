Южная Корея не собирается продавать США артиллерийские снаряды для Украины

В Южной Корее опровергли информацию о планах заключить сделку о продаже США артиллерийских боеприпасов для их передачи Украине.

Об этом сообщили южнокорейские высокопоставленные военные, пишет Bloomberg.

Они заявили, что страна и дальше придерживается позиции не посылать летальное оружие в Украину.

Издание напоминает, что Сеул предоставил нелетальную помощь Киеву на сумму около $3,5 миллиона. Она включала бронежилеты, одеяла, каски и медикаменты. Однако власти Южной Кореи не приняли многочисленные просьбы Украины о поставках оружия для борьбы с войсками рф.

Такая реакция Сеула стала ответом на публикацию WSJ, в которой говорилось, что Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для помощи Украине.

По словам собеседников издания среди официальных лиц США, Вашингтон закупит 100 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии, которые затем передадут Украине, — этого должно хватить по меньшей мере на несколько недель интенсивных боев. Источники WSJ сказали, что запасы артиллерийских снарядов США «быстро истощаются» и в августе достигли уровня, который «обеспокоил Пентагон».

Соглашение с США якобы «позволяет Южной Корее придерживаться своего публичного обязательства не передавать летальную военную помощь Украине, одновременно помогая Вашингтону — главному союзнику Сеула в сдерживании КНДР».

Ранее сообщалось, что Израиль может пересмотреть позицию по военной помощи Украине из-за иранской угрозы.