россия запретила проход через Керченский пролив судам, которые были загружены в других странах

Российская федерация запретила проход судов, загруженных за пределами страны, через Керченский пролив в Азовское море.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

«Согласно официальному уведомлению, которое мы получили от морской администрации Российской Федерации, проход судов, загруженных за пределами территории Российской Федерации, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен», – цитирует ведомство пропагандисты.

Российские власти пока не комментировали эту информацию.

Напомним, утром 8 октября на автомобильной части Керченского моста, по версии москвы, произошел подрыв грузового автомобиля, после чего загорелись топливные цистерны железнодорожного поезда. Обрушились два пролета автомобильного полотна в направлении из Краснодара в Керчь.