ЕС усилит санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестов

Европейский союз в ближайшее время ужесточит санкции против Ирана за жестокое подавление протестов оппозиционеров.

«За эту жестокость и презрение к человеческой жизни одних слов недостаточно. Вот почему мы принимаем меры. Евросоюз уже ввел несколько пакетов санкций. Дальнейшие санкции будут добавлены на следующей неделе. Мы хотим продолжать усиливать давление на Корпус стражей революции и политическое руководство», – заявил канцлер.

По его словам, Берлин также поддерживает усилия по сбору улик, чтобы виновных можно было привлечь к ответственности. Иран является членом ООН и обязался поддерживать и защищать права человека, это мерило, по которому мир оценивает действия иранского руководства.

«Иранское правительство несет ответственность за нынешнюю вспышку насилия», - подчеркнул Шольц.