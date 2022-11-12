Трамп обжаловал повестку для показаний по делу о штурме Капитолия

45-й президент США Дональд Трамп подал в суд для блокирования повестки для дачи показаний, выданной комитетом Палаты представителей по расследованию обстоятельств штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico .

В своем иске, поданном в федеральный суд в городе Вест-Палм-Бич штата Флорида в пятницу вечером, Трамп утверждает, что повестка "нарушает привилегии исполнительной власти", которые он якобы имеет как бывший президент США, а также подвергает сомнению полномочия Комитета.

Ранее адвокат Трампа Дэвид Уоррингтон заявил комитету Палаты представителей, что его подзащитный не будет появляться лично для дачи показаний, но рассмотрит возможность ответить на вопросы в письменном виде.

Иск Трампа, по сути, фактически исключит возможность получения его показаний, поскольку комитет Палаты представителей, скорее всего, прекратит работу в январе 2023 года – тогда контроль в нижней палате Конгресса будет иметь его Республиканская партия.

Ожидалось, что комитет Палаты представителей обнародует финальный отчет по расследованию событий штурма Капитолия уже этой осенью, накануне промежуточных выборов в Конгресс. Но отчет так и не появился, и теперь, по данным СМИ, он сосредоточится не столько на недоработках стражей порядка, сколько на действиях самого Трампа.

Как известно, 6 января тысячи поклонников Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.