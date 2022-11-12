Силы обороны взяли под контроль более 60 населенных пунктов Херсонщины – Зеленский пообещал, что Украина освободит и Крым с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны установили контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины.

Об этом говорится в его традиционном вечернем обращении.

– Сегодня мы все вместе чувствуем подъем. Не знаю, есть ли у нас хотя бы кто-нибудь, кто еще не смотрел видео с нашими херсонцами, которые встречают украинских защитников. Месяцы российской оккупации, месяцы издевательств над нашими людьми, месяцы рассказов, что Россия там вроде бы навсегда… А все равно на улицах – море украинских флагов. Люди не думали отказываться от Украины. И мир сейчас это видит. Видит, что значит, когда украинцы встречают своих. Видит, что значит единство украинцев. И видит, почему мы должны освободить от оккупантов всю нашу землю, – сказал Глава государства.

Он добавил, что «мы еще увидим много таких встреч».

– В тех городах и селах, которые пока в оккупации. Мы ни о ком не забудем, никого не оставим. Благодаря нашим оборонным операциям и дипломатии обязательно выйдем на нашу государственную границу – на все участки международно признанной границы Украины. По состоянию на этот вечер силами обороны установлен контроль более чем в 60 населенных пунктах Херсонщины, полиция начала стабилизационные мероприятия. В самом Херсоне тоже продолжаются стабилизационные мероприятия. Всюду на освобожденной территории очень много работы у наших взрывотехников. Уже изъято почти 2 тыс. взрывоопасных предметов – мин, растяжек, неразорвавшихся боеприпасов, - рассказал Президент Украины.

Зеленский добавил, что оккупанты перед бегством из Херсона уничтожили всю критическую инфраструктуру – связь, поставки воды, тепла, электричества.

- У рашистов всюду одинаковая цель – максимальное издевательство над людьми. Но мы все восстановим. Поверьте. Хотя для этого нужно время, однако всем уже понятно – результат будет наш, украинский. Очень важно сейчас сказать всем херсонцам, чтобы они были осторожны и не пытались самостоятельно проверять какие-либо оставленные оккупантами здания и предметы. Пожалуйста, если у вас есть связь с горожанами, обязательно передайте им это. В Херсоне работают десять групп взрывотехников, работает полиция, есть разные подразделения сил обороны. Сегодня один из наших саперов, к сожалению, получил ранения во время разминирования административного здания. Поэтому, пожалуйста, уважаемые херсонцы, будьте сами осторожны и сообщайте сотрудникам полиции или спасателям обо всех подозрительных предметах, которые вы видите. То же касается и жителей других населенных пунктов на освобожденной территории. Пожалуйста, заботьтесь о безопасности. Это очень важно, – обратился Президент Украины.

Также он присоединился к благодарностям и пожеланиям, которые услышали от херсонцев бойцы 28-й и 63-й отдельных механизовых бригад и 59-й отдельной мотопехотной бригады, разведчики, бойцы сил специальных операций и нацгвардейцы.