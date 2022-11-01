Нетаньяху сформирует новое правительство Израиля – он получил официальное поручение от президента

Президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье официально поручил лидеру правых Биньямину Нетаньяху сформировать правительство.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Jerusalem Post.

Нетаньяху прибыл в официальную резиденцию Герцога, там прошла церемония передачи мандата. Теперь у Нетаньяху есть 28 дней на то, чтобы сформировать новое правительство в стране. Если ему не удастся выполнить задание вовремя, он может запросить дополнительные 14 дней. Если у него не получится уложиться в дополнительное время, тогда президент может передать мандат другому кандидату.

Однако с большой вероятностью у Нетаньяху получится добиться одобрения парламентариев – в Кнессете 120 мест, среди них у Блока правых и религиозных партий 64 мандата. Для утверждения состава правительства Кнессетом необходимо одобрение 61 депутата. Дать мандат именно Нетаньяху, а не другому кандидату, президенту Герцогу рекомендовали как раз 64 депутата.

О том, что мандат получит Нетаньяху, стало известно на этой неделе. Он находился в оппозиции около полутора лет, но по итогам состоявшихся 1 ноября выборов его партия "Ликуд" набрала большинство голосов, а вместе с другими правыми партиями ему удалось перехватить преимущество у левых, пришедших к власти по итогам предыдущих выборов.