В Николаеве на неделю прекратят движение трамваев на маршруте №3

В Николаеве движение трамваев по маршруту №3 (10-я Военная – ЧСЗ) будет закрыто в обоих направлениях с 14 по 19 ноября.
Об этом сообщили в КП "Николаевэлектротранс".
Служба пути будет выполнять работы по улице Потемкинской (между 2-ю и 3-ю Слободскими).
Пассажиры могут воспользоваться маршрутом №11, который следует с 10-й Военной по улицам 6-я Слободская, Кузнецкая, Декабристов до Центрального рынка.
"Совсем скоро будет безопасный проезд на отремонтированной части улицы Потемкинской от 3-й Слободской до улицы Садовой", - говорится в сообщении.