В Николаеве на неделю прекратят движение трамваев на маршруте №3

В Николаеве движение трамваев по маршруту №3 (10-я Военная – ЧСЗ) будет закрыто в обоих направлениях с 14 по 19 ноября.

Об этом сообщили в КП "Николаевэлектротранс".

Служба пути будет выполнять работы по улице Потемкинской (между 2-ю и 3-ю Слободскими).

Пассажиры могут воспользоваться маршрутом №11, который следует с 10-й Военной по улицам 6-я Слободская, Кузнецкая, Декабристов до Центрального рынка.