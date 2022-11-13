Байден заявил, что США не допустят конфликта с Китаем

США намерены активно конкурировать с Китаем, но сохранять открытыми линии связи и не допускать перехода конкуренции в конфликт.

Об этом заявил президент США Джо Байден на Восточноазиатском саммите в Пномпене, пишет "Интерфакс-Украина".

"Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя одновременно линии связи открытыми и уделяя внимание тому, чтобы конкуренция не перерастала в конфликт", - цитирует Байдена Белый дом.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Байден подтвердил важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.