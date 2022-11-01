Советник Байдена рекомендовал Зеленскому подумать о «реалистичных переговорах с рф», - СМИ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал команде Зеленского начать думать о реалистических требованиях для переговоров с РФ, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению Крыма.

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

Вашингтон дал понять Украине, что Киев должен как минимум казаться открытым для решения путем переговоров. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан передал это сообщение Президенту Владимиру Зеленскому…Два европейских дипломата, информированных о дискуссиях, заявили, что Салливан рекомендовал команде Зеленского начать думать о своих реалистических требованиях и приоритетах для переговоров, включая пересмотр заявленной цели Украины по возвращению – сказано в публикации издания.

Представители администрации Байдена, в том числе Салливан, продолжают публично заявлять, что Вашингтон не будет давить на Киев в дипломатическом направлении.