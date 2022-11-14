В США планируют ввести санкции против закупщиков военных технологий для россии

США вскоре официально объявят о новых санкциях против россии. Ограничения будут введены против транснациональной сети, которая занималась закупкой военных технологий для москвы.
Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, передает Reuters.
Под ограничения попадут 14 человек и 28 организаций, включая финансовых посредников.
«Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных действий россии и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», - сказала Еллен.
Министр финансов США добавила, что Вашингтон тесно взаимодействует со странами G7 по введению цен на российскую нефть. По ее мнению, это снизит мировые цены на энергоноситель и сократит доходы москвы.
«Прекращение русской войны является нравственным императивом. И остается самым лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», - добавила она.
Напомним, Британия ввела санкции против четырех российских олигархов.