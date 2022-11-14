В США планируют ввести санкции против закупщиков военных технологий для россии

США вскоре официально объявят о новых санкциях против россии. Ограничения будут введены против транснациональной сети, которая занималась закупкой военных технологий для москвы.

Под ограничения попадут 14 человек и 28 организаций, включая финансовых посредников.

«Это часть наших более масштабных усилий по срыву военных действий россии и лишению ее необходимого оборудования с помощью санкций и экспортного контроля», - сказала Еллен.

Министр финансов США добавила, что Вашингтон тесно взаимодействует со странами G7 по введению цен на российскую нефть. По ее мнению, это снизит мировые цены на энергоноситель и сократит доходы москвы.

«Прекращение русской войны является нравственным императивом. И остается самым лучшим, что мы можем сделать, чтобы помочь глобальной экономике», - добавила она.

Напомним, Британия ввела санкции против четырех российских олигархов.