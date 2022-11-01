Макрон намерен и дальше продолжать диалог с путиным и президентом Ирана

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что необходимо продолжать диалог с лидером кремля владимиром путиным и президентом Ирана Ибрагимом Райси.

Об этом Макрон заявил в интервью France Inter.

Он заявил, что Франция будет и дальше идти по дипломатическому пути, особенно с людьми и странами, которые имеют другие взгляды.

«Дипломатия – это общение с людьми, с которыми вы не согласны. И попытаться сократить эти пробелы и сделать полезную работу», - заявил президент.

На вопрос о том, готов ли Макрон и дальше продолжать диалог с путиным и Райси, он ответил утвердительно.

«Да, необходимо продолжать диалог», - сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что его страна готова поддерживать переговоры между Украиной и рф, а также продолжать материальную и гуманитарную помощь.

Напомним, в МИД Украины считают, что заявление МИД россии о якобы готовности к переговорам с Украиной – это очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время для решения проблем оккупационной армии.