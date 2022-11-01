Рада хочет попросить лидеров G20 исключить россию из состава организации

Депутаты Верховной Рады планируют попросить Группу двадцатки исключить российскую федерацию из состава организации в связи с вооруженной агрессией против Украины.

Об этом говорится в карточке проекта постановления об обращении Совета в G20.

Депутаты подчеркивают, что вооруженная агрессия россии против Украины представляет опасность для всего мира. Они также осуждают массовые атаки на объекты критической гражданской инфраструктуры Украины в преддверии зимы и уничтожение объектов культурного наследия. Совет отмечает, что преступления рф против Украины несовместимы с целями и принципами сотрудничества в рамках Группы двадцати.

Учитывая это, ВР хочет призвать исключить рф из состава G20 как не отвечающую целям и принципам Группы. Депутаты также планируют попросить G20 призвать Россию прекратить преступление агрессии против Украины, выведя свои войска с нашей территории.

Совет хочет призвать Группу двадцати осудить террористические действия россии и геноцид украинского народа, а также усилить санкционное давление на страну-агрессора, чтобы остановить войну и глобальный мировой кризис. Кроме того, G20 хотят попросить существенно нарастить экономическую, финансовую и безопасность помощи Украине, которая позволит ускорить нашу победу в войне против Украины.

Отметим, что саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали.

Напомним, из- за присутствия россии лидеры G20 откажутся от «семейного фото на саммите в Индонезии. При этом в кремле заявили, что путин не поедут на саммит G20, и даже онлайн выступать не будет. Вместо него представлять россию будет лавров.