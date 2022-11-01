«Важно быть здесь»: Зеленский приехал в недавно освобожденный от оккупантов Херсон

«Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», - сказал он военным.

Отмечается, что Зеленский также поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в войне против России.

Зеленский рассказал, почему он приехал в только что освобожденный Херсон, в котором еще опасно:

— Если честно, важно быть здесь. Все рискуют, военные, журналисты. Мне кажется, нужно говорить здесь, поддерживать херсонцев, чтобы они чувствовали не только, что мы об этом говорим, обещаем, а мы реально поднимаем наш флаг. И хочется по-человечески, таких эмоций и энергии получить от людей. Это мотивирует, – объяснил президент.

Как известно, Херсон уволили всего 3 дня назад.