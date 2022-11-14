Литва передала Украине еще одну партию бронетранспортеров М113 с минометами

Украина получила от Литвы еще 12 бронетранспортеров М113, 10 из которых оснащены минометами.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter .

«Дополнительная военная поддержка от Литвы достигла места назначения в Украине. 12 единиц М113 (10 единиц со 120-мм самоходными минометами и 2 единицы с радиолокатором управления огнем) и боеприпасы», – написал он.

Анушаускас отметил, что всего Литва отправила в Украину уже 62 М113 разного назначения.

Напомним, что литовцы собрали $250 тысяч на один морской дрон для Украины.