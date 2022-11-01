Министр обороны Резников: Украина вернет Крым на фоне внутреннего кризиса рф

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может вернуть оккупированный Крым без боя - это может произойти из-за внутреннего кризиса в рф.

Об этом сказал в интервью Reuters.

По его словам, даже достигнув реки Днепр на Херсонщине, украинские войска не смогут поразить цели в оккупированном Крыму с помощью HIMARS или другого оружия.

Однако он допускает, что полуостров вернется под контроль Украины без боев. Глава Минобороны считает, что это произойдет в результате внутренних противоречий в самой россии.

Напомним, что после освобождения Херсона, президент Зеленский пообещал, что Украина освободит и Крым с Донбассом.