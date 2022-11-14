Байден и Си Цзиньпин выступили против того, чтобы рф нанесла ядерный удар по Украине

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин на переговорах на Бали согласились, что ядерное оружие никогда не должно использоваться, в том числе в Украине.
Об этом сообщили в Белом доме по итогам встречи, пишет ""Украинская правда".
Отмечается, что лидеры двух стран обменялись мнениями по ключевым региональным и глобальным вызовам.
“Президент Байден упомянул ожесточенную войну рф против Украины и безответственные угрозы россии применить ядерное оружие. Президент Байден и глава Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись, и что ее нельзя выиграть, и отметили свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия в Украине”, - говорится в заявлении Белого дома.