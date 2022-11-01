Премьер Британии Сунак назвал россию «страной-изгоем» и предложил план по ее экономической изоляции

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл на саммит лидеров G20 назвал россию «страной-изгоем» и предложил план по ее экономической изоляции.

Об этом сообщает The Telegraph.

В своем заявлении Сунак назвал российскую федерацию "страной-изгоем" и предложил план из 5 пунктов по снижению ее влияния на мировую экономику.

Для начала: продолжение поддержки тем, кому она больше всего нужна зимой. Сунак отметил, что Королевство продолжает помогать Украине и своим гражданам в плане счетов за электроэнергию, к тому же помогает предотвратить голод в мире.

Британский премьер обвинил россию в использовании пищи в качестве оружия и поддержал усилия ООН по продлению зернового соглашения. Также он призвал страны, которые могут производить больше продовольствия, увеличить свои усилия для преодоления голода в мире.

Также Сунак предложил быстро отказаться от энергозависимости от таких стран как россия и остаться благосклонными к продвижению свободных рынков и открытой глобальной экономике.

Также, по словам премьера необходимо выявлять тех, кто использует свои возможности, чтобы создать кредитные ловушки для развивающихся стран (политика при которой страна-кредитор увеличивает свое влияние путем увеличения долга стране-заемщику), а также заняться устранением причин роста инфляции.

Напомним, что ранее премьеры Великобритании и Японии договорились усилить поддержку Украины.