В Турции встретились глава ЦРУ и руководитель внешней разведки рф – они якобы не обсуждали Украину

В Белом доме подтвердили факт переговоров директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Анкаре 14 ноября.

Об этом сообщила журналистка канала CNN Наташа Бертранд со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США, пишет Лига.net.

По ее словам, Бернс и Нарышкин обсуждали задержанных в России граждан США, а также ядерную угрозу со стороны России. Она отметила, что в Белом доме отметили – главы разведывательных ведомств не обсуждали урегулирование войны россии против Украины.

- Бернс передает сообщения о последствиях применения россией ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Он также коснется дела о несправедливо задержанных гражданах США, - заявил представитель Вашингтона.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома также сообщило, что Украина была заранее информирована о поездке Бернса в Турцию.