Литовцы подарили Украине морской беспилотник и назвали его «PEACE Дец»

Литовцы приобрели для Украины морской беспилотник за 250 тысяч долларов.

Об этом сообщил журналист Андрюс Тапинас.

Беспилотник назвали "PEACE Дец". Кроме того, продолжается финансирование еще одного беспилотника из Литвы.

"российскому черноморскому флоту мы желаем мира", - отметил журналист.

Напомним, Украина создает свой флот морских беспилотников, чтобы защититься от российских кораблей. Беспилотники по морю могут добраться до противника и атаковать его. Вероятно, что подобным образом ранее Украина атаковала российские военные корабли в бухте Севастополя.