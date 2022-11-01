США и рф договорились не применять ядерное оружие, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после состоявшихся ранее на этой неделе в Анкаре переговоров США и россии он был проинформирован о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие.

Об этом он сказал журналистам, сообщает Лига.net со ссылкой на Reuters.

В комментарии на обратном пути с саммита G20 Эрдоган сказал, что две страны должны часто встречаться, чтобы предотвратить новую мировую войну.

Ранее сообщалось о переговорах директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и директора службы внешней разведки россии Сергея Нарышкина в Анкаре. Бернс предупредил рф об ответственности за применение ядерного оружия.