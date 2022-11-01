Экс-генпрокурора Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии

Экс-генпрокурор Ирина Венедиктова была назначена послом Украины в Швейцарии.

Об этом идет речь в указе Президента Украины №786/2022.

"Назначить Ирину Венедиктову Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", - говорится в указе Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что Венедиктова возглавляла Офис Генерального прокурора в 2020-2022 году. Она была одной из соратниц Зеленского на выборах 2019 года. Венедиктова родом из Харькова и после ее прихода к власти харьковские кадры начали получать должности, в частности, в органах прокуратуры в Николаевской области. Одного из них, экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры Германа, судят за работу на оккупантов.

Летом 2022 года Зеленский отстранил Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова из-за большого количества предателей в рядах СБУ и прокуратуры.