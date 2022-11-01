«Только если вернут всех пленных», - Зеленский об условиях возобновления транзита российского аммиака

Украина может возобновить транзит российского аммиака только после того, как состоится обмен пленными по формуле "всех на всех".

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции Bloomberg New Economy Forum, передает "Зеркало недели".

- Относительно экспорта аммиака. Мы можем договориться только если будет реализован обмен "всех на всех". Мы не хотим торговать с россией, помогать им, они – наш враг. Я сказал, что мы можем согласиться, только если они обменяют всех наших пленных на своих пленных, - подчеркнул Зеленский.

Украина остановила транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" 24 февраля. "Тольяттиазот", принадлежащий группе "УралХим" и контролирующий российскую часть трубопровода, вынужден был остановить три из семи агрегатов аммиака и перевести оставшиеся в режим пониженной нагрузки.