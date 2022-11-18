Включение портов Николаева в «зерновой коридор» является вопросом мировой продовольственной безопасности, – Александр Гайду

Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением продлить зерновую инициативу минимум в год и присоединить к ней порт «Николаев». Это позволит существенно увеличить экспорт украинской агропродукции.

Такое мнение высказал глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

- До полномасштабной войны через порты Николаева отгружали треть экспортируемой агропродукции. В нынешних условиях это может быть дополнительным 2-2,5 млн тонн экспорта агропродукции в месяц. Поэтому привлечение к «зерновой инициативе» портов Николаева справедливо, важно и чрезвычайно нужно городу, его жителям и аграриям, – сказал Гайду.

По его словам, именно расходы на логистику «съедают» у аграриев доходы от урожая. Сокращение расстояния перевозок – это возможность снизить затраты на транспортировку и сократить время доставки грузов.

В то же время председатель профильного комитета отмечает, что у такого решения возможны риски безопасности. Пока наши ВСУ не вытеснят кафиров из Кинбурнской косы, опасность для портов и судов будет оставаться.